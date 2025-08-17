Ondas tropicales 23 y 24 provocarán lluvias fuertes e intensas de lunes a jueves en estas entidades

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este lunes. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En el curso de la semana se esperan lluvias fuertes e intensas debido a los efectos de las ondas tropicales 23 y 24, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del lunes 18 al jueves 21 de agosto, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades en las que se prevén desde chubascos hasta lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posible granizo.

Se prevé que la noche del domingo y madrugada del lunes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como chubascos en Baja California Sur.

Un canal de baja presión extendido sobre el norte, occidente y centro del territorio nacional en interacción con una vaguada en altura y con la entrada de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Colima, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, así como chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, además de lluvias aisladas en San Luis Potosí y Aguascalientes.

La onda tropical número 23 recorrerá el sur del país y en combinación con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur), lluvias muy fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para el lunes, prevalecerá el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionando chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otro lado, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central; aunado al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Simultáneamente, la onda tropical número 23 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana. Asimismo, otro canal de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical (número 24), generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur).

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 19 al jueves 21 de agosto)

El martes, la onda tropical número 23 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana, se prevé que continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día deje de afectar al país.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano, en interacción con divergencia, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, generará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano interactuará con la nueva onda tropical (núm. 24) asociada con una probable zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico, en el occidente del mar Caribe, condiciones que mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste del país y la península de Yucatán.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como la península de Yucatán.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 18 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 18 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento para el lunes 18 de agosto:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Martes 19 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos y Puebla.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato y Querétaro.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Miércoles 20 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sureste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa (norte) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Jueves 21 de agosto: