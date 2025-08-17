“Pedí permiso”: así justificó Layda Sansores su viaje fuera del país (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, compartió un video en el que dijo que celebraba su cumpleaños acompañada de su familia, en un país que no mencionó, pero al que viajó como parte de las vacaciones que, dijo, pidió al Congreso estatal.

“Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y también a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días pedí permiso al Congreso), las únicas del año”, escribió la morenista en su cuenta de X.

Según explicó, la celebración fue con una de sus hijas, sus dos hijos, sus dos nietas, sus hermanas y parte de su “tribu”. En el video se le ve bailando la canción titulada “Que nadie sepa mi sufrir”.

Luego, sin mencionar el lugar, justificó: “Mi hija Layda no puede salir del país que le está gestionando el asilo para proteger su vida. Hacer documentales sobre casos de injusticia, a veces, te obliga a pagar elevadas facturas”.

Les comparto este momento alegre a los que me comprenden y también a los que critican que haya tomado vacaciones (seis días pedí permiso al Congreso), las únicas del año.



Fui a pasar mi cumpleaños con una de mis hijas y mis dos únicas nietas, que me enloquecen.



Mi hija Layda no… pic.twitter.com/oTC6Rx7Nou — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 17, 2025

Se refirió al documental “Duda razonable” en el que su hija colaboró y que denuncia irregularidades judiciales en casos de secuestros en Macuspana, Tabasco.

La polémica mandataria estatal agregó que “cuando se cumplen tantos años y se es tan feliz, hay que festejarlo con los que amas y buscarlos en el lugar del mundo en que se encuentren; ‘digan lo que digan los demás’”.

Diversos medios informaron que el viaje de Sansores fue a Ámsterdan, capital de Holanda, el pasado 5 de agosto, dos días antes de su cumpleaños número 80. La funcionaria recibió críticas en redes sociales por su viaje.

El viaje de Sansores a Holanda se suma a los que semanas atrás realizaron otros integrantes de Morena, en lugares lujosos: Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido, a Tokyo, Japón; Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en San Lázaro, a Madrid, España; Mario Delgado, secretario de Educación Pública, a Lisboa, Portugal.