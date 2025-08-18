Así reaccionó Sheinbaum sobre la presunta residencia de Beatriz Gutiérrez Müller en España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La publicación en un medio español sobre que Beatriz Gutiérrez Müller vive en una zona lujosa de España es una ofensiva basada en la mentira, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin que se le preguntara al respecto, la mandataria federal utilizó cualquier pregunta para abordar el tema.

“Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España y vean a todos los comentócratas criticando”.

La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador respondió apenas esta mañana, luego de que este fin de semana visitó al exmandatario en su quinta en Chiapas; hoy la presidenta Sheinbaum retomó el tema y habló de dicha respuesta.

Ya respondió, que ella vive en México ya lo respondió. Ah, pero la mentira y luego…”.

Justificó: ¿Por qué me refiero a esto?

Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que se redujo 13.4 millones o 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, eso no es algo bueno para el país porque les duele”.

La jefa del Ejecutivo Federal criticó que “en vez de que dijeran qué bueno, no, ni siquiera, nota de periódico. A pesar de esta ofensiva que tenemos hay reconocimiento de la gente”.

Dijo que su partido tiene principios sólidos y que las personas están contentas con el avance de la que llama Cuarta Transformación. “Tenemos apoyo popular porque no hemos traicionado”, dijo.

Más adelante, afirmó que por artículos en los que refieren que ella debería alejarse del expresidente de origen tabasqueño, respondió que le tienen mucho coraje al exmandatario.

“Es una elucubración y una construcción que está solamente en su cabeza y que tiene un solo objetivo que es propaganda en contra nuestra (…) se van a quedar con las ganas”.

Niega irse a España

La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller respondió a las publicaciones sobre su presunta residencia en un barrio exclusivo de Madrid, España, y afirmó que no se ha ido a vivir a ningún otro lado.

Tras publicaciones como la del diario ABC que reportó que Gutiérrez Müller reside ya en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, La Moraleja, para vivir con su hijo Jesús Ernesto, la pareja de AMLO respondió con un "mensajito" a través de su cuenta de X, donde también informó que el fin de semana fue a visitar a AMLO a Palenque, Chiapas.

Morena la respalda

Desde el domingo, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, defendió a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su decisión de vivir en Madrid, pese a sus ataques a España, y denunció que hay acoso en su contra.

“Ella es libre de hacer lo que quiera. Desconozco, no sé de primera mano cuál sean sus deseos o dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces, ¡es el colmo!”, declaró este domingo, tras el arranque de los Comités Seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.