Chubascos y lluvias fuertes e intensas pegarán este martes a los siguientes estados

Probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México este martes. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Las ondas tropicales 23 y 24 junto con el monzón y un canal de baja presión seguirán provocando lluvias fuertes e intensas este martes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el 19 de agosto, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé para la mayoría del país precipitaciones desde 25 milímetros que podrían llegar en algunos estados hasta 150 mm.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, y chubascos en Baja California Sur.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en interacción con la onda tropical número 23, que se desplazará a lo largo de las costas de Guerrero y Michoacán, una vaguada en altura que se localiza en el occidente de la República Mexicana generarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz; lluvias puntuales fuertes el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla; chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Por otro lado, una circulación de baja presión en altura en el noreste de México, generará chubascos en Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en San Luis Potosí.

Otro canal de baja presión que se extenderá en el sureste mexicano, mismo que originará lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur); puntuales muy fuertes en Oaxaca y Tabasco, y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Además, se pronostica la aproximación de una nueva onda tropical (número 24) a la península de Yucatán.

Chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas

Para el martes, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará intervalos de chubascos en Baja California Sur; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Por su parte, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con la onda tropical número 23, que se desplazará sobre el occidente del país, además de inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Guerrero.

Se prevén chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste de la República Mexicana, debido a una circulación de baja presión en altura sobre dicha región.

Otro canal de baja presión se extenderá en el sureste mexicano e interactuará con la nueva onda tropical número 24, que estará próxima a la península de Yucatán y con una baja presión en niveles medios que se localizará frente a las costas de Quintana Roo, condiciones que producirán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, mismas que se acompañarían con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 h) en el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 19 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas para el martes 19 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste y oeste) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 19 de agosto: