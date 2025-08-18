Coordinadores de Morena en el Congreso y Sheinbaum analizan la agenda legislativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta tarde acudieron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, los coordinadores de Morena en el Congreso, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, para abordar los temas de la agenda legislativa que inicia el próximo 1º de septiembre.

Al encuentro también acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien fue el único que dio declaraciones a los medios y afirmó que él no será el nuevo coordinador del partido oficialista en el Senado.

A pregunta expresa si él sería el nuevo coordinador de la Cámara alta luego de las investigaciones al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, cuando Adán Augusto López era gobernador de ese estado, Mier negó con la mano y pidió a los medios atenderlos a la salida.

Este encuentro se da luego de semanas en las que no se reunieron los legisladores morenistas con la presidenta Claudia Sheinbaum.