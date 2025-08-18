“El Dedos” y “Yeye” son condenados a 11 años de prisión por atentado contra Ciro Gómez Leyva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal condenó a Juan Antonio Cisneros Morales, alias “el Dedos” o “El dedotes” y a Israel Jiménez Ávila, alias “Yeye” con 11 años de prisión y un mes por la tentativa de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leyva, conductor en Radio Fórmula.

El jurista determinó que el delito se cometió con la finalidad de limitar y menoscabar el derecho a la libertad de expresión. Además, la pena también contempla el delito de asociación delictuosa para desarrollar el crimen.

La sentencia tuvo lugar en una audiencia de procedimiento abreviado, realizada hoy, en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

En la investigación de intento de homicidio se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en el atentado en contra de la vida del periodista, entre ellos, Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias “El Bart” y Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias “El Pool”.

Durante el proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que, según las declaraciones de algunos de los sentenciados, el presunto autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva fue Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).