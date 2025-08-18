“Lord Pádel” queda en libertad; su esposa e hijo seguirán detenidos

“Lord Pádel” queda en libertad por un amparo; su esposa e hijo siguen detenidos en Barrientos.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México ordenó el 18 de agosto de 2025 la liberación de Germán “N”, también identificado como Alejandro Germán “N”, y su socio Othón “N”. Ambos individuos están imputados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La decisión se fundamentó en una suspensión provisional que les fue concedida en un juicio de amparo.

Por el contrario, la esposa de Germán “N”, Karla Alejandra “N”, y el hijo de ambos, Germán “N”, permanecerán en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos. Ellos no contaban con el recurso legal que sí amparaba a los otros dos imputados.

La primera audiencia de imputación se desarrolló de manera privada por solicitud de la defensa de los acusados, argumentando la presión mediática que ha rodeado el caso. Tanto Germán “N” como Othón “N” deberán continuar su proceso penal en libertad, sujetos a las medidas cautelares que determine la autoridad judicial.

Así fue la detención en el Aeropuerto de Cancún

La detención de los cuatro implicados se realizó el 14 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. La acción fue coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), Interpol México, la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y autoridades de Quintana Roo.

Según informes de la FGJEM, la detención se ejecutó cuando la familia regresaba de un viaje por Alemania. Al momento de la captura, dos de los investigados presentaron copias de un recurso de amparo. No obstante, la fiscalía mexiquense informó en ese momento no haber recibido una notificación formal de dicho recurso, por lo que procedió con el traslado a sede ministerial.

Posteriormente, el 17 de agosto, la FGJEM comunicó el ingreso de las cuatro personas al penal de Barrientos, donde quedaron a disposición de un juez de control para que definiera su situación jurídica por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El origen del caso en un club de pádel

Los hechos que derivaron en las detenciones ocurrieron el 19 de julio de 2025 en el club Alfa Pádel, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Durante un torneo, el instructor Israel Morales fue agredido físicamente por Germán “N”, su hijo, su esposa, su socio y al menos cuatro escoltas, según consta en videos difundidos en redes sociales.

En las grabaciones se observa cómo la víctima es sometida en el suelo y amenazada. Tras la difusión de las imágenes y la denuncia formal de la víctima, la FGJEM inició una carpeta de investigación que llevó a la solicitud de las órdenes de aprehensión. El caso se viralizó en redes sociales, donde Germán "N" recibió el apodo de "Lord Pádel".