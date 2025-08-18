Monreal asegura que Sheinbaum ratificó el trabajo de Adán Augusto en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la reunión que tuvieron los líderes morenistas del Congreso con la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de la bancada oficialista en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que la mandataria ratificó el trabajo de Adán Augusto López al frente de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta.

En entrevista a las afueras de Palacio Nacional, el legislador morenista detalló que lo que él observó fue un gesto de respeto por parte de la presidenta al coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto por el senador Adán Augusto López. Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando”, explicó.

El senador morenista se fue de Palacio Nacional sin dar ninguna declaración sobre lo sucedido en reunión ni sobre la acusación contra su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, cuando el legislador fue gobernador de Tabasco.

En el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum también estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier.