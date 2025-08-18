"No me he ido a vivir a ningún otro lado".- Beatriz Gutiérrez Müller niega residir en España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller respondió a las publicaciones sobre su presunta residencia en un barrio exclusivo de Madrid, España, y afirmó que no se ha ido a vivir a ningún otro lado.

Tras publicaciones como la del diario ABC que reportó que Gutiérrez Müller reside ya en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, La Moraleja, para vivir con su hijo Jesús Ernesto, la pareja de AMLO respondió con un "mensajito" a través de su cuenta de X, donde también informó que el fin de semana fue a visitar a AMLO a Palenque, Chiapas.

La escritora calificó a ABC y a otros medios de comunicación involucrados en la difusión de su supuesta mudanza a España como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta".

"El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera -calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta- están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién", dice su publicación.



"Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá".

"Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar".



"Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto".



"Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijo. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO".



"Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso".



Gutiérrez Müller agregó que en México ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores.



"¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene".



"Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa; en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya.¿Quieren más aclaraciones?".



"¿Van a seguir calumniando?

Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso", se lee en el mensaje de Gutiérrez.

