Confirman que caso Agronitrogenados contra Lozoya no será cancelado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal rechazó amparar al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, con el que pretendía que fuera cancelado el proceso iniciado en su contra por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó la sentencia emitida por el juez Octavo de Distrito en la materia el 18 de julio de 2024, en la que le negó la protección de la justicia contra la negativa a declarar que el caso Agronitrogenados está prescrito.

“Ante lo infundado de los agravios formulados por la parte recurrente principal, lo procedente es confirmar la resolución sujeta a revisión, sobreseer en el juicio respecto de la norma general tildada de inconstitucional y negar la protección constitucional con relación al acto reclamado a la autoridad judicial responsable; debiendo quedar sin materia la revisión adhesiva interpuesta por la agente del Ministerio Público de la Federación, en su calidad de tercera interesada”, indica la resolución emitida en el toca número 17/2025.

Ello, al considerar que la prescripción debe ser planteada en la audiencia de juicio y no puede ser analizada mediante juicio de amparo.

Una vez que el juez de control sea notificado de la resolución del Colegiado podrá emitir un acuerdo para fijar fecha y hora de inicio del juicio en contra de Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió imponerle 15 años de prisión.

En este caso, la FGR acusó a Lozoya de haber recibido 3.4 millones de dólares en el año 2013 como soborno por parte de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, para que Pemex, entonces dirigida por el exfuncionario, adquiera a sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados, pese a que esta se encontraba en estado chatarra.