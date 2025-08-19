Crédito Mujer Fonacot 2025: La guía completa sobre cómo acceder al financiamiento

La tasa de interés del Crédito Mujer Efectivo es preferencial y se ajusta según el plazo y el nivel de endeudamiento.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) mantiene activo el programa Crédito Mujer Efectivo para el año 2025. Este financiamiento está dirigido a las mujeres que forman parte del sector laboral formal en México y que trabajan en empresas afiliadas al instituto. El programa opera mediante la transferencia de fondos directamente a la cuenta bancaria de la solicitante.

El objetivo del crédito es ofrecer una herramienta financiera para que las trabajadoras puedan adquirir bienes de consumo duradero o hacer frente a diversas necesidades económicas. Los pagos del financiamiento se realizan a través de descuentos directos en la nómina de la beneficiaria.

¿Qué necesitas para solicitar el crédito?

Para que las trabajadoras puedan iniciar el trámite del Crédito Mujer Efectivo, el Fonacot ha establecido una serie de requisitos. Las solicitantes deben ser mujeres mayores de 18 años y tener un empleo en un centro de trabajo que esté afiliado al instituto.

Uno de los criterios es la antigüedad laboral, que debe ser de un mínimo de seis meses en el empleo actual. En el caso de trabajadoras con contratos eventuales, se considera la experiencia continua en dos o más centros de trabajo, siempre que el periodo sin laborar entre uno y otro no exceda los cinco días hábiles.

Además, es necesario proporcionar un número de teléfono celular personal, que será utilizado para una llamada de validación durante el proceso. También se deben presentar dos referencias personales, incluyendo sus respectivos números telefónicos, y contar con una dirección de correo electrónico propia. Otro requisito es percibir ingresos a partir de un salario mínimo vigente en la zona central del país.

La documentación que se debe presentar en original para la solicitud incluye una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar (INE) o el pasaporte. Para las trabajadoras de nacionalidad extranjera, se requiere la Tarjeta de Residente Permanente.

Se debe entregar también un estado de cuenta bancario con una antigüedad no mayor a tres meses, que muestre la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) de 18 dígitos y el nombre completo de la solicitante. Se solicita un comprobante de domicilio reciente, como recibos de servicios de agua, luz, gas, internet o teléfono. Finalmente, se deben presentar los últimos cuatro recibos de nómina consecutivos; el más reciente no debe tener una fecha de emisión que exceda los 16 días previos al trámite.

¿Cómo funciona y qué beneficios ofrece?

El Crédito Mujer Efectivo de Fonacot opera con tasas de interés preferenciales. La tasa de interés anual inicia en 8.90% y varía según el plazo seleccionado y el nivel de endeudamiento de la trabajadora. El Costo Anual Total (CAT) del financiamiento se encuentra en un rango que va del 17.2% al 26.6%.

El programa no contempla una comisión por apertura. Las trabajadoras tienen la opción de elegir diferentes plazos para liquidar el crédito, que van desde los 6 hasta los 30 meses, con opciones intermedias de 12, 18 y 24 meses. El monto del préstamo autorizado se deposita directamente en la cuenta bancaria de la beneficiaria.

El monto máximo del préstamo que puede otorgar el Fonacot equivale a cuatro meses de salario. Sin embargo, la cantidad final depende de factores como el porcentaje de descuento que la trabajadora elija para su nómina (10%, 15% o 20%), la calificación que el instituto asigne a la empresa donde labora, el plazo seleccionado y el historial crediticio de la solicitante.

Adicionalmente, el crédito incluye un seguro o fondo de protección que cubre el saldo en situaciones como la pérdida de empleo, fallecimiento, o incapacidad total y permanente que sea igual o superior al 75%.

¿Cuál es el proceso para obtenerlo?

El proceso para solicitar el Crédito Mujer Efectivo requiere que las interesadas agenden una cita en una de las oficinas del Fonacot. Para ello, deben ingresar al portal oficial del instituto. Si ya se cuenta con un número de cliente, se puede proceder directamente a la programación.

En caso de no tener un número de cliente, es necesario realizar un prerregistro en la misma plataforma web del Fonacot. Durante este paso, se solicitarán datos personales y laborales para iniciar el expediente. Una vez completado el prerregistro, la trabajadora podrá agendar su cita para continuar con el trámite de manera presencial en las oficinas del instituto, donde deberá presentar la documentación requerida.

El Fonacot puede solicitar documentos adicionales en ciertos casos, como constancias de antigüedad laboral, cartas que confirmen los ingresos fijos o un detalle de las semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).