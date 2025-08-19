Delegado de la FGR en Tabasco es imputado por abuso y hostigamiento sexual

Delegado de FGR en Tabasco, Martín Rivera Cisneros. Foto: FB Gobierno Del Estado De Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a su delegado en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en agravio de una trabajadora de la misma institución.

Este martes se realizó la audiencia inicial contra Rivera Cisneros en la que la FGR solicitó ante el juez de control Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, vincularlo a proceso por los mencionados delitos.

Sin embargo, la defensa de Rivera Cisneros le solicitó al juez no resolver, por ahora, su situación jurídica para poder reunir pruebas a su favor con las que buscará evitar ser vinculado a proceso.

Por ello, el juez concedió la duplicidad del término constitucional y reiniciará la audiencia el próximo 25 de agosto a las 8:00 horas para determinar si lo vinculará o no a proceso.

Proceso informó el pasado 9 de mayo que desde noviembre de 2017 Ana “N”, cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad, intentó denunciar, sin éxito, a Rivera Cisneros ante diversas autoridades de la extinta PGR por realizarle tocamientos, insinuaciones, enviarle mensajes y cartas de índole sexual entre 2016 y 2017 cuando él era titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero.

Cuando al fin pudo denunciarlo ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Ana “N” se enfrentó a advertencias de que denunciar no le garantizaría que corrieran de su trabajo a su agresor.

En septiembre de 2019 el ministerio público federal decidió no proceder penalmente en su contra, pero tal determinación fue revocada por una jueza de control el 5 de noviembre de ese año al considerar que hubo falta de análisis sobre la asimetría de poder existente entre Ana y su agresor y que la institución actuó con parcialidad durante la investigación.

Por ello, la juez ordenó enviar la carpeta a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI), por tratarse de un servidor público activo, pero después de cuatro años nuevamente decidió no proceder penalmente en su contra.

La decisión fue revocada nuevamente el 7 de noviembre de 2022 por un juez de control y sólo así este año la FEAI decidió judicializar el caso.

Pese a la investigación en su contra, en el año 2024 el fiscal Alejandro Gertz Manero designó a Rivera Cisneros como delegado de la institución en Tabasco en sustitución de Israel Salas Romero.