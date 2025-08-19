Embajada de EU insiste en Proyecto Portero tras negativa de Sheinbaum... y luego borra mensaje

Sheinbaum negó que haya algún acuerdo con la agencia antidrogas de EU. Foto: Facebook Drug Enforcement Administration - DEA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde su cuenta oficial en X, la embajada de Estados Unidos en México republicó el artículo de portada del periódico Reforma relativo al anuncio del “Proyecto Portero” realizado ayer por la agencia antidrogas (DEA), que pretende ir contra los criminales que operan en la frontera sur de Estados Unidos para distribuir las drogas hacia su territorio.

Aunque la embajada acompañó su publicación con un mensaje neutral –“problemas compartidos, soluciones compartidas”–, el mensaje pareció dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en la mañana de este martes 19 rechazó de manera tajante el comunicado de la DEA, y aseguró que México no participa en la iniciativa anunciada ayer.

“No hay ningún acuerdo con la DEA”, recalcó la mandataria, quien dijo desconocer “con base en qué” la agencia emitió su comunicado. “Nosotros no llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”, insistió la mandataria, en línea con la postura de su antecesor en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien rompió prácticamente las relaciones de las agencias mexicanas de seguridad con la DEA tras la detención sorpresiva del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fuera secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto.

En lugar de dar el caso por cerrado, la representación diplomática del gobierno de Donald Trump en México, encabezada por Ronald Johnson, retomó el artículo de portada de Reforma, horas después de la aclaración de Sheinbaum, y su mensaje fue ampliamente retomado por los detractores de la presidenta.

Sin embargo, tiempo después, el mensaje fue eliminado de sus cuentas de redes.