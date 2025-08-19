Heladio Ramírez Pineda renuncia como director jurídico de la ASF tras ser acusado por acoso sexual. Foto: Foto tomada de X (antes Twitter)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de ser acusado por acoso sexual, Heladio Ramírez Pineda, hijo del exgobernador de Oaxaca Heladio Ramírez López, renunció a su cargo como director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dirigida por el también oaxaqueño David Colmenares Páramo.

El director jurídico de la ASF dejó su cargo casi al mismo tiempo que su hermano, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien renunció a la presidencia de Nacional Financiera (Nafin) y Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), los bancos de desarrollo cuya gestión fue centralizada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En la ASF permanece Narcedalia Ramírez Pineda, también hija de Heladio Ramírez López, quien funge como asesora de Colmenares.

Al igual que su padre, los tres hermanos Ramírez Pineda tuvieron carreras políticas en el PRI; Heladio fue director de operación institucional en la Presidencia de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras que Luis Antonio y Narcedalia fueron diputados por el Tricolor en la primera década de los 2000.