Julio César Chávez Jr. ya está preso en penal de Sonora tras ser deportado de EU

Julio César Chávez Jr. fue deportado de EU a México. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Estados Unidos deportó a Julio César Chávez Jr. quien ya fue trasladado por las autoridades a los separos de la Policía Federal Ministerial en el estado de Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Chávez Carrasco fue entregado y detenido ayer a las 11:53 en la Garita Dennis DeConcini, ubicada en el municipio de Nogales.

Reporte del traslado de Chávez Jr.

Desde ahí fue trasladado a los separos de la Jefatura de la PFM en Hermosillo y ya está puesto a disposición de un juez federal.

Conforme a los registros judiciales, actualmente Chávez Carrasco cuenta con una suspensión de plano concedida por el juez Cuarto de Distrito en el estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez.

Sin embargo, al tener una orden de aprehensión vigente desde el año 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, la medida no impedía su detención.

Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 3 de julio en EU por encontrarse ilegalmente en dicho país.

Por ello, su entrega a México no se realizó mediante un proceso de extradición sino por una deportación.