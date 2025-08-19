Lluvias fuertes e intensas y granizadas azotarÃ¡n el miÃ©rcoles a estas entidades

Clima
Lluvias fuertes e intensas y granizadas azotarÃ¡n el miÃ©rcoles a estas entidadesEl monzÃ³n y la onda tropical 24 mantendrÃ¡n las condiciones para precipitaciones con descargas elÃ©ctricas y riesgo de encharcamientos e inundaciones. Este es el pronÃ³stico para el 20 de agosto.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€”El monzÃ³n y la onda tropical 24 mantendrÃ¡n las condiciones para lluvias fuertes con descargas elÃ©ctricas y posibles granizadas este miÃ©rcoles 20 de agosto, anticipÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).
En su pronÃ³stico, el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) alertÃ³ sobre la reducciÃ³n de visibilidad en tramos carreteros, el incremento en los niveles de rÃos y arroyos, asÃ como posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Durante la noche del martes y madrugada del miÃ©rcoles, el monzÃ³n mexicano en interacciÃ³n con inestabilidad atmosfÃ©rica, generarÃ¡ lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Chihuahua.
Canales de baja presiÃ³n sobre el noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, en combinaciÃ³n con una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en altura sobre el noreste mexicano, el ingreso de humedad procedente del golfo de MÃ©xico, ocÃ©ano PacÃfico y mar Caribe, asÃ como las ondas tropicales nÃºmero 23 y 24 que recorrerÃ¡n lentamente el occidente del paÃs y la penÃnsula de YucatÃ¡n, respectivamente, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur), muy fuertes en MichoacÃ¡n, Guerrero y Veracruz, fuertes en Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Durango, Jalisco, Colima, Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo, ademÃ¡s de chubascos en Baja California Sur, San Luis PotosÃ, Tlaxcala y Ciudad de MÃ©xico.
Dichas lluvias se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo; ademÃ¡s, a partir del rango de fuertes, podrÃan generar encharcamientos, crecida de rÃos, deslaves e inundaciones.
Riesgo de granizadas
Para el miÃ©rcoles, el monzÃ³n mexicano sobre el noroeste del paÃs, canales de baja presiÃ³n, una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en altura sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, ademÃ¡s de la onda tropical 24 sobre el sureste mexicano, mantendrÃ¡n las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes con descargas elÃ©ctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del paÃs, pronosticÃ¡ndose lluvias puntuales intensas en regiones de Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).
Al final del dÃa se prevÃ© que la onda tropical nÃºmero 23 continÃºe su desplazamiento hacia el oeste y deje de afectar a la RepÃºblica Mexicana.
En cuanto a temperaturas, continuarÃ¡ el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del paÃs, litoral del PacÃfico y golfo de MÃ©xico, incluida la penÃnsula de YucatÃ¡n, con temperaturas que podrÃ¡n superar los 45 Â°C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Asimismo, prevalecerÃ¡ la onda de calor para Baja California Sur.
Valle de MÃ©xico
Por la maÃ±ana, se prevÃ© ambiente fresco a templado en la regiÃ³n; cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de MÃ©xico. Por la tarde, ambiente cÃ¡lido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de MÃ©xico y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de MÃ©xico; dichas lluvias se podrÃan acompaÃ±ar con descargas elÃ©ctricas.
La temperatura mÃnima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 25 a 27 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃnima de 8 a 10 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 Â°C. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.
Riesgos
- Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrÃan reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
- Las rachas de viento fuertes podrÃan originar la caÃda de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.
PronÃ³stico de lluvias para el miÃ©rcoles 20 de agosto:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ, Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de MÃ©xico, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro e Hidalgo.
PronÃ³stico de temperaturas para el miÃ©rcoles 20 de agosto
- Temperaturas mÃ¡ximas superiores a 45 Â°C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Baja California Sur, Sinaloa (norte) y Coahuila (noreste).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis PotosÃ, Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Zacatecas, Colima, MichoacÃ¡n, Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C: zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala y Puebla.
PronÃ³stico de viento y oleaje para el miÃ©rcoles 20 de agosto:
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis PotosÃ y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la penÃnsula de Baja California, asÃ como costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas