Lluvias fuertes e intensas y granizadas azotarÃ¡n el miÃ©rcoles a estas entidades

Probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de MÃ©xico este miÃ©rcoles. Foto: Cuartoscuro / Galo CaÃ±as

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€”El monzÃ³n y la onda tropical 24 mantendrÃ¡n las condiciones para lluvias fuertes con descargas elÃ©ctricas y posibles granizadas este miÃ©rcoles 20 de agosto, anticipÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

En su pronÃ³stico, el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) alertÃ³ sobre la reducciÃ³n de visibilidad en tramos carreteros, el incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, asÃ­ como posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la noche del martes y madrugada del miÃ©rcoles, el monzÃ³n mexicano en interacciÃ³n con inestabilidad atmosfÃ©rica, generarÃ¡ lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Chihuahua.

Canales de baja presiÃ³n sobre el noreste, occidente, centro y sureste del territorio nacional, en combinaciÃ³n con una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en altura sobre el noreste mexicano, el ingreso de humedad procedente del golfo de MÃ©xico, ocÃ©ano PacÃ­fico y mar Caribe, asÃ­ como las ondas tropicales nÃºmero 23 y 24 que recorrerÃ¡n lentamente el occidente del paÃ­s y la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, respectivamente, ocasionarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste y sur), muy fuertes en MichoacÃ¡n, Guerrero y Veracruz, fuertes en Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Durango, Jalisco, Colima, Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo, ademÃ¡s de chubascos en Baja California Sur, San Luis PotosÃ­, Tlaxcala y Ciudad de MÃ©xico.

Dichas lluvias se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo; ademÃ¡s, a partir del rango de fuertes, podrÃ­an generar encharcamientos, crecida de rÃ­os, deslaves e inundaciones.

Riesgo de granizadas

Para el miÃ©rcoles, el monzÃ³n mexicano sobre el noroeste del paÃ­s, canales de baja presiÃ³n, una circulaciÃ³n ciclÃ³nica en altura sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, ademÃ¡s de la onda tropical 24 sobre el sureste mexicano, mantendrÃ¡n las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes con descargas elÃ©ctricas y posibles granizadas en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del paÃ­s, pronosticÃ¡ndose lluvias puntuales intensas en regiones de Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).

Al final del dÃ­a se prevÃ© que la onda tropical nÃºmero 23 continÃºe su desplazamiento hacia el oeste y deje de afectar a la RepÃºblica Mexicana.

En cuanto a temperaturas, continuarÃ¡ el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del paÃ­s, litoral del PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, incluida la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, con temperaturas que podrÃ¡n superar los 45 Â°C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Asimismo, prevalecerÃ¡ la onda de calor para Baja California Sur.

Valle de MÃ©xico

Por la maÃ±ana, se prevÃ© ambiente fresco a templado en la regiÃ³n; cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas del Valle de MÃ©xico. Por la tarde, ambiente cÃ¡lido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de MÃ©xico y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de MÃ©xico; dichas lluvias se podrÃ­an acompaÃ±ar con descargas elÃ©ctricas.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 25 a 27 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 8 a 10 Â°C y una mÃ¡xima de 21 a 23 Â°C. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrÃ­an reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrÃ­an originar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el miÃ©rcoles 20 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Estado de MÃ©xico, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tlaxcala, Ciudad de MÃ©xico, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro e Hidalgo.

PronÃ³stico de temperaturas para el miÃ©rcoles 20 de agosto

Temperaturas mÃ¡ximas superiores a 45 Â°C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Baja California Sur, Sinaloa (norte) y Coahuila (noreste).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, San Luis PotosÃ­, Veracruz, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Zacatecas, Colima, MichoacÃ¡n, Guanajuato (noreste), QuerÃ©taro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas altas de Durango, Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala y Puebla.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el miÃ©rcoles 20 de agosto: