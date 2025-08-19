“No hay ningún acuerdo con la DEA”: Sheinbaum sobre Proyecto Portero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay ningún acuerdo con la DEA”, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum luego del comunicado que emitió la agenda de seguridad estadunidense en la que afirmaba que se acordó con el gobierno mexicano poner en marcha el proyecto “Portero”.

Al inicio de la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal hizo esta aclaración.

Ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay acuerdo con el gobierno de México para una operación que llama “Portero”. No hay ningún acuerdo con la DEA”.

Sheinbaum agregó: “No hay ningún acuerdo para alguna operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA. Es importante aclarar ésto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México”.

Enfatizó que la relación con los elementos de las agencias de Estados Unidos “está marcada por la constitución, recientemente la modificación que hicimos y la ley de seguridad nacional”.

Su administración no tiene conocimiento en qué se basa la agencia para hacer esta declaración.

“Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la secretaria de seguridad que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay. No hay nada más”.

Redundó en que los únicos acuerdos son los que se toman con el gobierno de Donald Trump, mediante su Departamento de Estados o de Justicia.

“En materia de seguridad lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose es un acuerdo que ya está prácticamente

listo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y con el gobierno de México quien ha estado coordinando estos esfuerzos la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

No dio fecha, pero afirmó que ya está por firmarse este acuerdo con el gobierno estadunidense y que, dijo, se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir que cada quien opera en su territorio y la coordinación sin subordinación.

“Ahí vienen una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está por acordarse formalmente, es el único acuerdo. Hay comunicacion del Comando Norte con Marina y Defensa”. También se mantiene comunicación formal con agencias y con Seguridad Pública, Defensa, Marina y con la Guardia Nacional.