Norma Piña: sesión extraordinaria de la SCJN es sólo para temas electorales

Piña recordó que desde la semana pasada aclaró que la reforma judicial obliga a la Corte a resolver las impugnaciones relacionadas con la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral . Foto: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández precisó que la sesión extraordinaria que convocó para este martes será única y exclusivamente para resolver temas relacionados con la elección judicial y que la misma está prevista en la ley.

Al inicio de la sesión de este martes, la ministra presidenta recordó que desde la semana pasada aclaró que la reforma judicial obliga a la Corte a resolver las impugnaciones relacionadas con la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a más tardar el 28 de agosto próximo.

“Esta sesión extraordinaria está prevista en ley y que por eso fue convocada en esos términos y únicamente para resolver cuestiones electorales que como quedó aclarado desde la sesión pasada tienen sus propios términos y fundamentalmente porque el artículo 96 fracción cuarta de la constitución prevé que el Instituto Nacional Electoral (INE) declarará la validez de la elección y remitirá sus resultados, entre otros, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta resuelva las impugnaciones relacionadas exclusivamente en lo que nos toca a nosotros, nuestra competencia relacionadas con las magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral”, dijo.

“Todavía el día de ayer ingresaron dos recursos de inconformidad, cuatro, perdón, gracias, cuatro recursos de inconformidad que vamos a ver en esta sesión y por eso previendo que podrían entrar más recursos de inconformidad porque tenemos hasta el 28 de agosto se convocó a esta sesión extraordinaria”.

Agradeció a los ministros ponentes que realizaron los proyectos de resolución de los recursos de inconformidad recién llegados: Loretta Ortiz, Lenia Batres, Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán; el último asunto que discutió la Corte fue el de Pérez Dayán.

El pasado 13 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la Corte por convocar a la sesión extraordinaria de hoy, pese a que estaba previsto que la última sesión se realizaría el 12 de agosto.

“A lo mejor van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho”, indicó para después ironizar, “a poco hasta el último momento van a querere echar para atrás la reforma al Poder Judicial”.

Ello, pese a que el mismo 12 de agosto la ministra Piña explicó las razones por las que convocó a la sesión extraordinaria con base en lo que mandata la propia reforma judicial.