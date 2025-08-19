DEA

Proyecto Portero: La cooperación entre México y EU está en entredicho (Video)

martes, 19 de agosto de 2025 · 13:15

WASHINGTON (apro).- Nuevamente la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos está en entredicho, y es que la Administración federal antidrogas, la DEA, aseguró que había un acuerdo, el Proyecto Portero de cooperación entre Estados Unidos y el gobierno mexicano, esto para combatir a los guardianes, a los Gate Keepers, que son ciudadanos estadunidenses, intermediarios encargados de colocar la droga a granel que le venden los cárteles de narcotráfico mexicanos para que la transporten, distribuyan y vendan los cárteles gringos.

Estos intermediarios, dijo la DEA, deben ser destruidos bajo una cooperación bilateral, ser destruidos y desmantelados. Pero un día después del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que exista un acuerdo con el gobierno mexicano y la DEA.

