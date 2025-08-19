Sheinbaum evitó hablar con Adán Augusto sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a la relevancia del nombramiento que Adán Augusto López Hernández hizo de un presunto líder criminal al frente de la seguridad de Tabasco -cuando fue gobernador-, la presidenta Claudia Sheinbaum no abordó el asunto con el hoy coordinador de los senadores de Morena; aunque reiteró: Cualquier cosa que tenga que declarar el senador pues que la declare”.

Aún con la orden de aprehensión que se giró al prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez Requena y tras semanas de no reunirse con los coordinadores parlamentarios por priorizar sus vacaciones, la mandataria federal solo abordó los temas legislativos.

“No, hablamos de la agenda legislativa, están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados”.

-¿Por qué no tocaron de un tema tan relevante?

-Porque yo lo he dicho varias veces, aquí el tema es cuál es… quién hace las investigaciones en nuestro país, de acuerdo con la ley, las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales, que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o delincuencia del fuero común.

Expuso que en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de López Hernández en la entidad existe una orden de aprehensión por parte de la fiscalía del estado de Tabasco, además de la investigación que también abrió la FGR.

“Cualquier cosa que tenga que declarar el senador pues que la declare, si lo llaman a declarar, él ya mismo dijo: si me llaman a declarar, yo voy a ir a declarar, pero todo tiene que ser con sustento. Por eso no tocamos ese tema, ese tema le corresponde a la Fiscalía del estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República”.

Agregó que el secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “fue electo como coordinador por los senadores de Morena, porque antes se creía que la presidenta, así, ¿no? El dedazo de la presidenta en todos lados. Entonces él fue electo como coordinador por los senadores de Morena y nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer”.

-¿Habló de que pudiera dejar la coordinación?

-No se tocó ese tema, redundó.

En torno a la agenda legislativa, la mandataria federal expuso que enviará una última iniciativa relacionada con la ley de amparo, que es parte de la reforma al Poder Judicial.

“Vamos a enviar la modificación a la ley de Aduanas y vamos a enviar también el paquete económico. Hablamos de eso, de qué iba a contener, cuáles son los tiempos, ese fue el marco también se mencionó lo de la reforma Electoral, que iban a reunirse pronto con la secretaría de Gobernación, pero no tocamos ningún otro tema”, aseguró.