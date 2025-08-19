Sheinbaum exige pruebas ante cualquier información que ofrezca “El Mayo” a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman “grupos terroristas”. “¿Cómo explican que entonces no negocian con terroristas?, así, dicho llanamente”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum ante el posible acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que logre Ismael “El Mayo” Zambada tras una probable declaratoria de culpabilidad el próximo lunes.

“El Mayo” estaría por convertirse en informante del gobierno estadunidense y México sigue sin tener información de cómo es que el capo llegó a Estados Unidos, sin que la autoridad mexicana lograra su captura, recordó.

La mandataria federal adelantó, ante cualquier información que pudiera aportar el exlíder del Cártel de Sinaloa al gobierno del país vecino:

“Nosotros, cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga, con pruebas, para ponerlo en la Fiscalía General de la República, y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga sus —digo “nosotros” como país—, que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión: siempre que haya pruebas vamos a colaborar siempre, pero tiene que haber pruebas”.

Cuestionó que el gobierno estadunidense fue quien tomó la “decisión unilateral” de nombrar a los grupos de narcotraficantes mexicanos como “grupos terroristas”, lo cual se dio con la entrada del presidente Donald Trump.

Al hablar de las pruebas que deben presentar por cualquier señalamiento que hagan líderes criminales, la mandataria federal afirmó:

“Porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide, donde hubo una detención en Estados Unidos; y después, cuando el presidente López Obrador, a través de la Fiscalía, pide las pruebas, y envían las pruebas y no se encuentran ninguna prueba”.

Ese antecedente para Estados Unidos fue confiar el envío de Cienfuegos a México con la promesa de que sería investigado y, al final, en México se le liberó tras afirmar que no hubo pruebas suficientes, pero sin un juicio de por medio, como el que se le llevó a Genaro García Luna en Estados Unidos, donde finalmente y después de un proceso se le encontró culpable de los cargos que se le imputaron precisamente tras señalamientos por parte de narcotraficantes que hicieron en sus propios juicios, es decir el mismo antecedente que llevó a la captura del general en Estados Unidos.

La mandataria federal siguió: “Entonces, por eso nosotros siempre decimos: colaboración, coordinación y siempre con pruebas y siempre de manera transparente”.

En torno a la información de “El Mayo” que México lleva solicitando más de un año, la jefa del Ejecutivo afirmó:

“No. Todavía seguimos insistiendo cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos” y esta insistencia se hace mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Fiscalía con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.