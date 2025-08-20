Advierten sobre enfermedades causadas por el consumo de refrescos

Sheinbaum presentó una gráfica con la cantidad de azúcar que contienen los refrescos. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, uno de cada tres casos de Diabetes Mellitus y uno de cada siete de enfermedades cardiovasculares son atribuidos al consumo de bebidas azucaradas o refrescos, reveló el secretario de Salud, David Kershenobich.

Durante su participación en la conferencia matutina presidencial, agregó que el consumo promedio de refrescos en el país es de 166 litros por persona al año, lo que convierte a México en uno de los países que más toma bebidas azucaradas.

El funcionario añadió que un envase de 600 mililitros tiene hasta 15 cucharaditas de azúcar, mismas que al ingerirse diariamente, provocan efectos acumulados negativos en la salud.

Los efectos de ese consumo también se reflejan en la salud de niños y adolescentes. Según el titular de la SSA: siete de cada 10 niños y adolescentes consumen cada día un refresco, incluso con el desayuno, lo que deriva en que cuatro de cada 10 presenten sobrepeso y obesidad.

Además, consumen más de 10% de su energía diaria en azúcares, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el exdirector del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, antes de morir, las personas pierden 10 años de vida por el consumo excesivo de bebidas azucaradas y aumentan la necesidad de tratamientos como la hemodiálisis, por daño renal crónico; así como el incremento de enfermedades como el hígado graso y la cirrosis no alcohólica.

De paso, alertó que el consumo de bebidas “ligth” o “Cero” alteran la microbiota intestinal y aumentan el riesgo de infartos o hemorragias cerebrales, entre 23% y 31%.

Kershenobich mencionó que, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), confirman que en 2024 se registraron 192 mil 563 muertes por enfermedades cardiovasculares y 112 mil 641 por Diabetes Mellitus.

Con base en estas cifras, recordó que es indispensable fortalecer las acciones preventivas desde la infancia y llamó a la reflexionar: “después de conocer estos datos, debemos preguntarnos si realmente vale la pena tomar un refresco todos los días”.