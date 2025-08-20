Aseguran arsenal y vehículos robados en Encarnación de Díaz, Jalisco

Vehículos con reporte de robo y armas confiscadas en la finca. Foto: Fiscalía de Jalisco

GUADALAJARA, JAL, (apro).- En un operativo conjunto, las autoridades locales y federales desmantelaron un presunto centro de operaciones delictivas en el municipio de Encarnación de Díaz, donde se aseguraron armas de alto poder, presunta droga y artefactos explosivos.

La acción, que contó con la participación de la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional, se llevó a cabo tras la huida de dos sospechosos.

Los hechos comenzaron cuando elementos de la Guardia Nacional detectaron a dos hombres con ropa y equipo táctico en la localidad de Tecuán. Al intentar detenerlos, los individuos escaparon en dos motocicletas que abandonaron al ingresar a una finca. Los sospechosos lograron huir por la parte trasera de la propiedad.

Según la versión oficial, los agentes se percataron de que ambas motocicletas tenían reporte de robo. Desde el exterior de la finca también pudieron ver varios vehículos con reportes de robo, lo que llevó a las autoridades a resguardar la zona y solicitar una orden de cateo al Ministerio Público.

La orden judicial se ejecutó el lunes 18 de agosto. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía en Investigación Regional, la Guardia Nacional, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y técnicos especializados en desactivación de explosivos.

Dentro de la propiedad, las autoridades encontraron un arsenal que incluía:

Siete rifles de distintos calibres, como M4, SIG Sauer y AK-47.

Una granada de fragmentación y un aditamento lanzagranadas.

Dos supuestos artefactos explosivos cilíndricos de cobre.

Tres chalecos tácticos, uno de ellos con la insignia del Ejército Mexicano.

Municiones de diversos calibres, incluyendo cartuchos calibre .50 mm.

Además de las armas, se aseguraron los vehículos robados: un BYD Song Pro, una camioneta Jeep Patriot y siete motocicletas de marcas como Bajaj, Italika y Suzuki. En la finca también se encontraron 33 envoltorios con presunta droga.

La Fiscalía del Estado aseguró que inició investigaciones correspondientes para dar con los responsables. La propiedad quedó bajo resguardo de las autoridades.

El municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, forma parte de la región de Los Altos Norte, una zona que, al igual que sus municipios vecinos, ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad.

Su ubicación estratégica, colindante con los estados de Aguascalientes y Zacatecas, lo ha convertido en un punto de interés para las organizaciones criminales, especialmente en el control de rutas de tráfico y el desarrollo de actividades ilícitas.

Los datos de organismos como el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) han señalado a Encarnación de Díaz con la tasa más alta de incidencia delictiva por cada mil habitantes en la región de Los Altos Norte, destacando delitos como: