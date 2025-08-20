Embajador Johnson presumió la deportación a México de Julio César Chávez Jr.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó en sus redes sociales la primera fotografía de la deportación de Julio César Chávez Jr. a México, en la que el boxeador aparece con esposas en los pies y manos.

“El Departamento de Seguridad Nacional, deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, publicó Johnson a través de X (antes Twitter).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Chávez Carrasco, hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, fue entregado y detenido el pasado lunes 18 de agosto a las 11:53 en la Garita Dennis DeConcini, ubicada en el municipio de Nogales.

Desde ahí fue trasladado a los separos de la Jefatura de la PFM en Hermosillo y ya está puesto a disposición de un juez federal, informó Proceso.

Conforme a los registros judiciales, actualmente Chávez Carrasco cuenta con una suspensión de plano concedida por un juez. Sin embargo, al tener una orden de aprehensión vigente desde el año 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, la medida no impedía su detención.

Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 2 de julio en Estados Unidos por encontrarse ilegalmente en dicho país. Por lo anterior, su entrega a México no se realizó mediante un proceso de extradición sino por una deportación.

El gobierno de Estados Unidos acusó al boxeador de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Además, el gobierno de Donald Trump aseguró que Chávez solicitó la residencia permanente legal el pasado 2 de abril del año pasado, luego de contraer matrimonio con Frida Muñoz Román, quien tuvo una hija con Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Guzmán López falleció el 8 de mayo de 2008, tras ser abatido por un grupo rival en un centro comercial.

Luego de múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en Residente Permanente Legal, se determinó que el boxeador se encontraba en el país ilegalmente y que podía ser deportado el 27 de junio de 2025.

De acuerdo con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dicha dependencia solicitó desde 2023 la extradición de Julio César Chávez Carrasco, por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

En una conferencia de prensa el pasado 6 de julio, el fiscal también detalló que en la misma carpeta de investigación abierta contra Chávez estaban Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, y Néstor Ernesto Pérez Salas, apodado “El Nini”, ambos extraditados a Estados Unidos junto con otros tres sicarios más.

Recientemente, el boxeador Julio César Chávez publicó en redes sociales un mensaje de apoyo a su hijo, en el que expresó “su pleno respeto y confianza a las autoridades de México y Estados Unidos”.

“Estoy convencido que se aclararán los hechos, porque mi hijo no es un delincuente. Esa será tarea de los abogados, quienes ya están trabajando en ello”, publicó el excampeón mundial en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que se habla de nexos entre el crimen organizado y la familia del boxeador. Durante los años noventa su padre, el legendario boxeador Julio César Chávez apareció en una fotografía junto a Juan José Esparragoza, "El Azul" y Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos".