EU pinta de negro el muro fronterizo con México para subir la temperatura y frenar el paso de migrantes

MADRID (EUROPA PRESS) - La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que la valla fronteriza cercana a México ha empezado a pintarse de negro por orden del presidente, Donald Trump, para elevar la temperatura de la infraestructura e impedir el paso de los migrantes.

En este sentido, Noem afirmó que la valla "sirve como un escudo y un símbolo", mientras que también representa "un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump" con Estados Unidos y "la seguridad del pueblo estadounidense".

Trump ya prometió en campaña electoral que gastaría "cientos de miles de millones de dólares más" para proseguir con la construcción del muro, después de que su predecesor, Joe Biden, paralizara el proyecto iniciado por el republicano durante su primer mandato.

Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el magnate impulsó una serie de medidas para endurecer las políticas migratorias para poner fin a lo que ha descrito como una "invasión", entre ellas la deportación de cientos de personas indocumentadas a terceros países, como El Salvador.