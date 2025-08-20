“Fue un percance de vía, no un descarrilamiento”: director del Tren Maya sobre Izamal

El director general del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, admitió que el “accidente” del pasado martes en la estación Izamal no debió pasar . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general del Tren Maya, Óscar Lozano Águila, admitió que el “accidente” del pasado martes en la estación Izamal “es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”.

Será una comision dictaminadora de accidentes ferroviarios del Tren Maya y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) quien evaluará e investigará las causas del “percance de vía”.

Al mismo tiempo el funcionario aseguró que el hecho fue: “Intempestivamente cuando pasa el segundo bogie del coche número tres el aparato cambia de posición completamente”.

Agregó: “No es que se haya separado un poco la aguja que es lo que sucedió. Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario”.

Foto: Eduardo Miranda

A partir de esta “anomalía” y después de determinar la causa, aplicarán acciones correctivas “para garantizar la seguridad de las personas y de las operaciones del tren”.

Fueron 261 pasajeros los que se vieron afectados, de los cuales únicamente 67 les dieron “un voto de confianza” y esperaron a que pudieran seguir trasladándose en el Tren Maya”, servicio que tuvo un retraso de 45 minutos al resto de usuarios.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de la atención a los pasajeros y se aplicaron protocolos de Protección Civil, además de que destaca que cuentan “con un grupo de 80 asesores especialistas de empresas extranjeras que tienen muchísima experiencia en el manejo y operación de trenes de pasajeros en España y en Francia y trabajan con nosotros”.

Siguen con los planes: “Estoy seguro que conforme al plan que tenemos de operación vamos a lograr alcanzar los 13 mil pasajeros por dia que tenemos programado para alcanzar el punto de equilibrio”.

Concluyó que “cumplimos con protocolos de seguridad, la tripulación actuó correctamente. Los pasajeros están bien (…) En ningún momento se puso en riesgo la seguridad de las personas”.

Para garantizar que no se repita una situación similar, “la anomalía”, dijo, se analizará el empleo de medidas como colocar una sujeción mecánica (bridas o clamp) en los ADV para evitar el movimiento no autorizado, así como establecer un segundo mecanismo de comprobación de acople por medio de un dispositivo mecánico.

La fiscalía abrirá una carpeta de investigación sobre el incidente en las vías del Tren Maya en Izamal.