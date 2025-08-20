Hay 13 detenidos por asesinato de la secretaria particular y el asesor de Clara Brugada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que en un operativo durante las primeras horas de este miércoles 20 de agosto fueron detenidas 13 personas relacionadas con el ataque a su secretaria particular y asesor del gobierno capitalino.

A cuatro meses del doble asesinato perpetrado el pasado 20 de mayo, la dirigente capitalina ofreció una conferencia convocada a última hora, en la que precisó que la detención se dio gracias a la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, pues contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía General de la República (FGR), así como fuerzas armadas como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina.

Foto: Eduardo Miranda

Brugada agradeció de “manera especial” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: “Cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto, la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno demuestra que avanzamos, con más fuerza y eficacia, en la lucha contra la impunidad”.

Sin dar más detalles, la morenista se negó a responder cuestionamientos y refirió que a las 17:00 horas de este 20 de agosto la fiscal local, Bertha Alcalde, dará una conferencia para dar los detalles de la detención, en compañía del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, y del jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez.

Entonces, Brugada agregó:

En memoria de Ximena y José y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este Gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida”.

La mañana del pasado 20 de mayo, Ximena Guzmán se orilló sobre la calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, para recoger a José Muñoz. No lo sabía, pero frente a su automóvil se paró el hombre que momentos después les arrebataría la vida a ella y a su compañero de trabajo.

El sicario demostró un alto grado de preparación, esperó pacientemente a que Muñoz se acercara y abordará, entonces, con seguridad, desenfundó una nueve milímetros, apuntó y a plena luz del día descargó con silenciador 12 balas en dirección al parabrisas del automóvil. En el cuerpo de Ximena impactaron ocho, en el de José cuatro.

Ella era secretaria particular de Clara Brugada desde septiembre de 2023, tenía bajo su responsabilidad la agenda diaria y coordinaba sus citas; mientras que él, asesor de confianza, analizaba información clave y redactaba sus discursos, tareas de alta responsabilidad.

Un día después de los homicidios, Bertha Alcalde y Pablo Vázquez, revelaron que al menos cuatro personas participaron en la ejecución, que hubo vigilancia previa, que fue “un ataque directo, con alto grado de planeación y que implicó una inversión de recursos considerables”.