Identifica estas llamadas y evita un estafa: Podrías perder tu dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades federales y especialistas en ciberseguridad han identificado un incremento en los intentos de fraudes y estafas telefónico en México, realizados a través de llamadas con prefijos tanto nacionales como internacionales. Estas comunicaciones buscan engañar a los usuarios para obtener datos personales y financieros.

La Guardia Nacional, a través de su Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, ha emitido recomendaciones para que la población pueda identificar y protegerse de estas estafas. La modalidad más común es el vishing, un tipo de phishing vocal donde los delincuentes suplantan la identidad de empleados de instituciones financieras o de empresas conocidas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) también ha alertado sobre estas prácticas. El organismo detalló que los estafadores utilizan grabaciones originales de las instituciones para hacer creer a los usuarios que la llamada es legítima, una táctica para solicitar información sensible con el pretexto de cargos no reconocidos o la clonación de tarjetas.

¿Qué prefijos se deben evitar?

Expertos en ciberseguridad y plataformas de identificación de llamadas han compilado listas de prefijos asociados con frecuencia a intentos de fraude. A nivel nacional, se ha reportado actividad sospechosa proveniente de Monterrey (+52 81), Ciudad de México (+52 56) y del Estado de México (+52 71).

En el ámbito internacional, la lista es más extensa e incluye prefijos de diversos continentes. Entre los más reportados se encuentran:

Europa: Reino Unido (+44) y Albania (+355).

África: Marruecos (+212), Túnez (+216), Nigeria (+234), Ghana (+233), Costa de Marfil (+225) y Sudáfrica (+27).

Asia: India (+91), Camboya (+855) e Indonesia (+62).

Medio Oriente: Etiopía (+251).

Estas llamadas buscan mantener el anonimato del delincuente al ocultar su ubicación real, aprovechando regulaciones de telecomunicaciones menos estrictas en otras regiones.

Así operan los delincuentes

Los métodos utilizados por los estafadores son variados. Una de las técnicas es el SIM swapping, que consiste en clonar la tarjeta SIM de la víctima para acceder a sus cuentas bancarias y redes sociales. Otra modalidad es la grabación de la voz del usuario al momento de contestar; con solo decir "¿bueno?" o "sí", los delincuentes pueden utilizar esa grabación para autorizar transacciones o verificar identidades en sistemas automatizados.

La CONDUSEF ha advertido que los estafadores pueden incluso clonar la respuesta de voz interactiva de centros de atención telefónica para hacer más creíble el engaño. Además, la Guardia Nacional señala que los números telefónicos de las víctimas son obtenidos a través de registros en sitios web inseguros, la venta de bases de datos o al conectarse a redes WiFi públicas que solicitan datos personales.

Recomendaciones de las autoridades

Tanto la Guardia Nacional como la CONDUSEF han emitido una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de estos fraudes. La principal es no contestar llamadas de números desconocidos, especialmente si incluyen los prefijos antes mencionados.

Otras medidas incluyen:

Activar el identificador y bloqueo de llamadas de spam en los dispositivos móviles.

de spam en los dispositivos móviles. Nunca compartir información personal, familiar o bancaria por teléfono , mensajes de texto o correo electrónico.

, mensajes de texto o correo electrónico. En caso de recibir una llamada que supuestamente es de una institución bancaria, colgar y comunicarse directamente con el banco a través de sus números oficiales.

Si se ha sido víctima de un delito cibernético, reportarlo al número 088 de la Guardia Nacional, donde el reporte es seguro y confidencial.

Las autoridades reiteran que ningún empleado de instituciones financieras o gubernamentales está autorizado para solicitar datos sensibles como contraseñas, NIP o claves de seguridad por vía telefónica.