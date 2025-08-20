ISSSTE: Obtén un préstamo de hasta 8 meses de tu sueldo si cumples este requisito

Conocer la antigüedad laboral es un factor clave para determinar el monto de los préstamos personales que otorga el ISSSTE.. Foto: Canva/ ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrece a sus derechohabientes el Préstamo Personal Conmemorativo, que permite obtener un monto equivalente a ocho meses de sueldo básico. Este esquema de financiamiento está dirigido a trabajadores con más de 10 años de antigüedad.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben participar en sorteos electrónicos que se realizan de manera periódica. El registro para estos sorteos se lleva a cabo en el portal oficial del ISSSTE.

¿Cómo funciona el Préstamo Conmemorativo del ISSSTE?

El Préstamo Conmemorativo del ISSSTE está diseñado para trabajadores y pensionados con una antigüedad considerable en el servicio público. El monto del préstamo es una cantidad fija de hasta 217,955.84 pesos, que equivale a ocho meses del sueldo básico del solicitante.

Los plazos de pago para este tipo de préstamo son de 48 quincenas para los trabajadores en activo, mientras que para los pensionados el plazo es de 24 meses. La tasa de interés para este financiamiento es del 12.50%.

Requisitos para solicitar el préstamo de hasta 8 meses de sueldo

Los derechohabientes que deseen solicitar el Préstamo Conmemorativo deben cumplir con los siguientes requisitos: ser trabajador en activo o pensionado con un mínimo de seis meses de antigüedad en el régimen de seguridad social del ISSSTE y no tener un préstamo vigente al momento de la solicitud.

Además, es indispensable haber sido seleccionado en uno de los sorteos electrónicos que la institución realiza. Los interesados deben registrarse en la plataforma del Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP).

Proceso de trámite en línea y presencial

El trámite para el Préstamo Conmemorativo del ISSSTE inicia con el registro en línea en el portal del SIAEPP. Una vez que el derechohabiente ha sido seleccionado en el sorteo, debe continuar el proceso a través de la misma plataforma en la sección “Otórguelo usted mismo”.

