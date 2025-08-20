Lilly Téllez y Fernández Noroña tienen otro encontronazo por Adán Augusto y “La Barredora”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, la senadora del PAN, Lilly Téllez, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se dieron otro encontronazo en la Sesión de la Comisión Permanente por Adán Augusto López y la supuesta relación con el grupo delictivo “La Barredora”.

Durante la Sesión de la Comisión Permanente, Lilly Téllez comenzó a gritar y transmitir en vivo que el líder del grupo delictivo “La Barredora” estaba en la sesión, refiriéndose a presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta, Adán Augusto López.

“Aquí a unos metros de mí está el líder del cártel de La Barredora, ahí lo está defendiendo la, ¿cómo se llama la de Chihuahua? (la diputada Lilia Aguilar Gil), pero el líder de un cártel que hay pruebas, que las pruebas las tienen los militares de llamadas telefónicas, hay pruebas del líder de La Barredora está sentado aquí a unos metros de donde yo estoy”, dijo en la transmisión que compartió en sus rede sociales.

Ante eso, Gerardo Fernández Noroña llamó al orden a la bancada de Acción Nacional, ya que afirmó con sarcasmo que había una persona con problemas domésticos y anda buscando “una barredora”.

“Volvemos a llamar al orden a la bancada de Acción Nacional. Parece que hay una persona legisladora que anda con problemas domésticos y anda buscando una barredora, si la pueden orientar, por favor”, dijo en la Mesa Directiva.

La diputada Lilia Aguilar. Foto: Montserrat López

Posteriormente, cuando la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, terminó de presentar una iniciativa, exigió respeto y pidió que llevaran a un psiquiatra o una camisa de fuerza para que se controlen los gritos de la senadora panista.

“No podemos tener locos en la Tribuna, no podemos tener locos en el Pleno dando gritos y descomponiendo las reuniones. Necesitamos respeto, necesitamos, creo que todos damos respeto a nuestras compañeras y compañeros.

“No puede alguien pararse a poner en malo a un partido que merece respeto, a legisladores que son muy respetables del partido del PAN y que en verdad nos hacen muy mal. Entonces ya por favor traigan un psiquiatra, una camisa de fuerzas, lo que sea, pero controlen este episodio vergonzoso”, dijo en Tribuna.

Después, cuando la secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la diputada morenista María Dolores Padierna, terminaba de leer un acuerdo sobre una sesión solemne para recibir la próxima semana al vicepresidente y ministro de Desarrollo de Brasil, Geraldo Alckmin, la legisladora Lilly Téllez instó a Fernández Noroña para que se manifieste por la recompensa que ofrece Estados Unidos por “su amigo”, el presidente de Venezuela, Nicolas Maduro. A lo que el senador morenista le pidió que guarde respeto y que se callara.

"Le exijo que guarde respeto. Quien se tiene que callar es usted porque usted no maneja la Sesión de la Permanente, respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida y sepa discutir”, dijo molesto Fernández Noroña.

La senadora incrementó lo gritos y Fernández Noroña tuvo que leer más rápido la fecha de la próxima Sesión de la Comisión Permanente y concluyó la Sesión.