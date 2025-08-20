Policía mata a motociclista tras riña en punto de revisión: esto es lo que se sabe (Video)

Motociclista baleado por policías de la SSC en la CDMX. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue detenido tras disparar contra un motociclista de 21 años durante un altercado en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte de la SSC, la riña sucedió con motociclistas que circulaban por la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el punto de revisión instalado por los uniformados, los tripulantes de una unidad, presuntamente padre e hijo, quienes eran sujetos de un control preventivo, se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los policías.

POLICÍA MATA A BIKER EN RIÑA..



Dos elementos de @SSC_CDMX se agarran a golpes contra padre e hijo que viajaban en motocicleta sobre la #Zaragoza a la altura de #Balbuena.



Uno de los uniformados fue derribado, cobardemente sacó su arma y por la espalda le disparó al joven a la… pic.twitter.com/QvxQsHUTGN — Halcon (@HalconOnce) August 20, 2025

Durante el enfrentamiento, uno de los policías capitalinos fue golpeado en repetidas ocasiones, lo que lo llevó a accionar su arma de fuego y el disparo impactó en la cabeza del joven de 21 años de edad.

El lesionado fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida.

El oficial que realizó el disparo fue detenido y, junto con el arma de cargo, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica; además, personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en las indagatorias que deriven de los hechos.

Policía de la SSC

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Pabló Vázquez Camacho informó que la Dirección General de Asuntos Internos mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para integrar la carpeta de investigación relacionada con los hechos ocurridos en la avenida Fray Servando Teresa de Mier.