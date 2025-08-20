Seguirán las lluvias intensas y vientos fuertes el jueves; alerta en los siguientes estados

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este jueves. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jueves seguirán los efectos del monzón mexicano y la onda tropical 24 con lluvias de hasta 150 milimetros, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Predominarán las precipitaciones acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico por entidad del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el 21 de agosto.

En el transcurso de la noche del miércoles y madrugada del jueves, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias intensas en Nayarit, lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Durango, adicionalmente lluvias aisladas en Baja California Sur.

Una circulación ciclónica en altura en combinación con ingreso de humedad del golfo de México, ocasionará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (norte, oeste y sur), así como lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Canales de baja presión extendidos sobre el norte, occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 24 sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias intensas en Jalisco (occidente) y Chiapas (sur y sureste), lluvias muy fuertes en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, lluvias fuertes en zonas de Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche; chubascos en Aguascalientes, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

La onda tropical número 23 se alejará paulatinamente del territorio mexicano.

Chubascos y lluvias fuertes el jueves

Para el día jueves, el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y Durango, así como lluvias aisladas en Baja California Sur.

Por otra parte, la circulación ciclónica en altura prevalecerá en el noreste del territorio nacional, propiciando lluvias muy fuertes en zonas de la región mencionada.

Simultáneamente, canales de baja presión se extenderán sobre el norte, centro y sureste mexicano, además de la península de Yucatán; en interacción con la onda tropical número 24 sobre el sur del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán; con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste). Asimismo, prevalecerá la onda de calor para Baja California Sur.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 21 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas (suroeste), Coahuila, San Luis Potosí (norte y centro), Puebla, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 21 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila (este y noreste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 21 de agosto: