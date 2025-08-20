SEP abre este jueves registro para aspirantes de prepa que no alcanzaron lugar en UNAM e IPN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá un registro extemporáneo en línea, del 21 al 28 de agosto, para las y los aspirantes de bachillerato que no participaron en la convocatoria de febrero de 2025 o no obtuvieron un lugar en la UNAM o en el IPN, luego del examen en línea realizado a principios de junio pasado.

La dependencia informó este miércoles que como parte del proceso de asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), conocido como “Mi derecho, mi lugar”, 27 mil 613 jóvenes obtuvieron un espacio en el IPN para el ciclo escolar 2025-2026.

Esa cifra se incrementó en mil 883 lugares, luego de que la oferta inicial del Politécnico fue de 25 mil 763 lugares.

La SEP recordó que abrirá un registro extemporáneo para los aspirantes que no obtuvieron un lugar en esa casa de estudios con el propósito de que puedan acceder a diversas opciones educativas públicas de Educación Media Superior.

¿Dónde registrarse?

El registro será en la plataforma miderechomilugar.gob.mx y estará disponible del jueves 21 al jueves 28 de agosto de 2025.

En ese espacio, los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas, así como realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses y necesidades, destacó la dependencia.

En junio pasado, 107 mil aspirantes realizaron el examen de admisión, por primera vez en línea, a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al IPN, como parte del nuevo proceso de admisión llamado Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS), que sustituyó a la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Según la SEP, con este nuevo modelo, 97.4% de los aspirantes fueron asignados a una de sus tres primeras opciones.