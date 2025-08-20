Sergio Gutiérrez Luna asegura que sus lujos son producto de su actividad privada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que los artículos de lujo que ha adquirido, algunos, fueron producto de cuando laboró en la iniciaba privada.

“Lo he dicho en varias ocasiones que esas afirmaciones sobre temas que se me atribuyen eran falsas, exageradas, distorsionadas. Yo tengo veinticinco años de trabajar, de los cuales doce, trece años, me he dedicado al litigio en la práctica privada. He sido servidor público. Lo que tengo está en las declaraciones. Todo eso lo he venido mencionando a varios medios en diferentes momentos, y es a lo que me refería cuando me preguntaron otra vez sobre ese mismo tema.

“Yo creo que hay que un poco distinguir la parte privada de la parte pública. Mencionaba hace un momento que tengo una historia de trabajo de 25 años en un lapso de mi vida no he sido servidor público y entonces hay que evaluarlo todo en esas dimensiones”, detalló.

El legislador morenista explicó que hay que ubicarlo en el momento en el que se dio la adquisición de los artículos “si en ese momento una persona era servidor público o no y esto es congruente con la justa medianía que sigue en el movimiento”.

Gutiérrez Luna y su esposa, la también diputada Diana Karina Barreras, han sido expuestos por el periodista Jorge García Orozco por vestir artículos de lujo de cientos de miles de pesos, además de asistir a eventos exclusivos.