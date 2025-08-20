Sheinbaum recibirá en México a Emmanuel Macron, presidente de Francia

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene planeado salir del país de esta fecha hasta diciembre, pero sí recibirá a sus homólogos de Francia, Emmanuel Macron; y de Canadá, Mark Carney.

La mandataria federal descartó viajar más dado que, como ha dicho en otras ocasiones, son varios los pendientes que tiene que resolver en el país.

Uno de ellos es la esperada firma del acuerdo de seguridad con Estados Unidos que será, probablemente, con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta mexicana informó que a México también vendrán funcionarios de Brasil por acuerdos que se mantienen en pláticas.