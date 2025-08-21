Asesinan a otro policía municipal en Culiacán

El agente viajaba en un Tsuru cuando fue atacado. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro). - Armando Roberto “N”, agente activo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito (SSPyTM), fue asesinado sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, afuera de una preparatoria de la UAS.

El policía quedó en el asiento del conductor de un Nissan Tsuru de color blanco después de ser atacado a tiros en una céntrica vialidad al norte oriente de la ciudad.

Hasta el 15 de agosto han asesinado a 34 agentes de policías locales en Sinaloa, según cifras de la organización civil Causa en Común, que coloca a la entidad como la de mayor incidencia en estos casos a nivel nacional por encima de Guanajuato que acumula 27 y Michoacán y Guerrero con 23 y 21 respectivamente.

Además, la jornada violenta en Sinaloa dejó ayer cinco homicidios dolosos, cuatro de ellos en Culiacán.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ayer miércoles hubo 49 asesinatos en el país y la entidad con más homicidios dolosos fue Guanajuato con ocho casos, seguido de Sinaloa y Baja California, ambos con cinco.