Designan a encargado del Órgano Interno de Control de la FGR tras caso de sobornos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Óscar Daniel del Río Serrano fue designado como encargado de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en lugar de Arturo Serrano Meneses, investigado por supuestamente recibir sobornos.

Serrano Meneses y nueve mandos de su equipo salieron de la FGR el pasado 8 de agosto como parte de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes en su contra.

Sin embargo, hasta el momento la FGR sólo ejerció acción penal contra él y Carlos Enrique Rascón Yrízar, extitular del Área de Responsabilidades por el delito de cohecho y está en espera de que un juez de control fije fecha y hora para la audiencia inicial en la que solicitará vincularlos a proceso.

Mientras tanto, Óscar Daniel del Río asumirá la titularidad provisional del OIC hasta que la Cámara de Diputados realice el proceso para designar al nuevo titular.

Del Río es hijo de José Manuel del Río Virgen, director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Anteriormente fue subdirector de Gestión Administrativa en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); coordinador de áreas y secretario técnico de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación (PJF) así como coordinador de área y subdirector de Auditoría de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Desde julio de 2019 formó parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador como comisionado de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), cargo que concluyó en septiembre pasado.