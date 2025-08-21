“En términos legales, lo pueden tener”: Sheinbaum sobre pensiones “doradas” de Zaldívar y Cordero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno; y Olga Sánchez Cordero, diputada de Morena deberán decidir si se quedan con sus pensiones doradas, pero legalmente no están impedidos a tomarlas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prefirió referirse al “borrón y cuenta nueva”.

“La reforma constitucional quedó que para esta Corte se pueden ir con sus haberes de retiro que estaban establecidos. A partir del 1 de septiembre entran nuevos salarios, nuevas disposiciones de a qué tienen derecho un ministro, ministra y ya su pensión normal, así quedó la reforma, así quedó planteada desde el principio y así se quedó”.

-¿Pero las que ya están?, se le preguntó.

-La reforma no lo planteó, no planteó que quienes tenían su pensión, se retirara. Respondió.

Al insistirle que por ser parte de lo que ellos llaman Cuarta Transformación y en congruencia con su discurso de austeridad, si sería pertinente que tanto Sánchez Cordero como Zaldívar donaran dichas prestaciones onerosas, la mandataria federal respondió:

“Ellos tienen que decidir, en términos legales, lo pueden tener, en términos jurídicos, así quedó la reforma que hasta que... digamos borrón y cuenta nueva, hasta estos que son de la vieja era de la Corte tienen los derechos que tenían establecidos y a partir de ahora cambia”.