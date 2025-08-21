Otras Noticias
La fiscalía estatal abre más de 15 mil investigaciones en una década por delitos de calumnia, injuria y difamación. Periodistas y activistas denuncian que esas figuras penales se usan para censurar y criminalizar la crítica. Un colectivo apoyado por la ONU-DH impulsa iniciativas para derogarlos.
Esto ocurre a poco más de dos semanas de las protestas simultáneas encabezadas por transportistas y agricultores en la Comarca Lagunera, quienes han denunciado “extorsiones sistemáticas disfrazadas de cuotas sindicales”, lo que ha sido negado por la organización, que acusa una campaña negra.