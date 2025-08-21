Lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo azotarán de viernes a lunes en estas entidades

Probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México el viernes. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) casi la totalidad del país tendrá desde lluvias aisladas hasta precipitaciones fuertes e intensas.

Entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto se pronostican en la mayor parte de los estados desde intervalos de chubascos hasta lluvias de 150 milímetros, por eso el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, la onda tropical número 24 recorrerá el centro y sur del país generando lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, así como lluvias fuertes en Guanajuato e Hidalgo.

Por otra parte, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, así como chubascos en Baja California y Baja California Sur.

Canales de baja presión extendidos sobre el noreste, occidente y sureste del territorio nacional, inestabilidad atmosférica, una circulación ciclónica en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (centro, este y suroeste) y Oaxaca (este y sur); muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz; fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco y Campeche; además de chubascos en Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias mencionadas se acompañarán con descargas eléctricas, fuertes rachas de vientos y posible caída de granizo, además, a partir del rango de fuertes, podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Monzón mantendrá condiciones para lluvia el viernes

Para el viernes, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país.

La onda tropical número 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará cielo nublado durante el día con lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Jalisco.

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de cálido y húmedo procedente del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, occidente, centro, sur y sureste, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío, bancos de niebla y lluvias aisladas en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 23 al lunes 25 de agosto)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano en combinación con divergencia, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Nayarit y Baja California Sur.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura extendida desde el noreste hasta el occidente del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluyendo el Valle de México.

Una nueva onda tropical recorrerá la península de Yucatán, el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con canales de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 22 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 22 de agosto:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 22 de agosto:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Sábado 23 de agosto:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Domingo 24 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guanajuato y Michoacán.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Lunes 25 de agosto: