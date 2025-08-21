Madre de Alma, joven hallada enmurallada en construcción de CDMX, se despide con un mensaje

Autoridades de la Ciudad de México investigan el caso como feminicidio tras el hallazgo del cuerpo de Alma en Tlalpan. Un hombre, identificado como su pareja sentimental, fue detenido en Morelos.. Foto: IG: @cbusquedacdmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La madre de Alma, una joven de 28 años cuyo cuerpo fue localizado el 19 de agosto en un domicilio de la alcaldía Tlalpan, publicó un mensaje de despedida en redes sociales. El hallazgo ocurrió después de que la joven fuera reportada como desaparecida a principios de mes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de un hombre relacionado con los hechos.

A través de su perfil de Facebook, la madre de Alma escribió un texto dirigido a su hija. En el mensaje, la mujer expresó sus sentimientos tras la confirmación de la identidad del cuerpo.

Así ocurrió el hallazgo del cuerpo

El hallazgo de Alma se produjo en una vivienda ubicada en la colonia San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan. Reportes iniciales indicaron que los restos de la joven se encontraban ocultos en una estructura de cemento dentro del inmueble.



Las autoridades capitalinas ejecutaron una orden de cateo en el domicilio como parte de las labores de búsqueda iniciadas tras la denuncia por su desaparición. Personal de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas (FIPEDE) encabezó el operativo. En el lugar, peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) trabajaron para la recuperación del cuerpo, que posteriormente fue trasladado al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) para su identificación.

La familia de Alma había emprendido una campaña de búsqueda en redes sociales y en las calles del sur de la Ciudad de México después de perder contacto con ella. Fichas de búsqueda con su fotografía y datos generales circularon durante días con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

Un detenido por el caso del feminicidio de Alma

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comunicó el 20 de agosto que agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Carlos "N". El hombre fue detenido en el estado de Morelos. La FGJCDMX lo investiga por su probable participación en el delito de feminicidio.

Según las indagatorias, Carlos "N" mantenía una relación sentimental con Alma. La investigación de la fiscalía sugiere que él podría ser la última persona que tuvo contacto con ella. Tras la detención, el individuo fue trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Un juez de control determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López, informó en un mensaje a medios que el Ministerio Público de la Fiscalía de Feminicidios integra la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados. Entre ellos se encuentran los resultados de los dictámenes periciales realizados en el lugar del hallazgo y en el cuerpo de la víctima.

Exigencia de justicia para Alma

El caso de Alma generó reacciones por parte de colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil. A través de plataformas digitales, estos grupos exigieron a las autoridades una investigación con perspectiva de género y que se garantice el acceso a la justicia para la familia de la víctima.

La petición central es que el crimen no quede impune. Activistas han señalado la importancia de agotar todas las líneas de investigación para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior localización sin vida de la joven.