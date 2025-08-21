Movimiento Ciudadano presenta iniciativa para eliminar la prisión preventiva oficiosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, presentó una iniciativa constitucional para eliminar la prisión oficiosa en el país para estar acorde con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La legisladora emecista explicó que la prisión preventiva oficiosa perpetúa la injusticia en el país, afectando a personas jóvenes, mujeres y aquellas en condiciones de pobreza, además de que más del 60% de las personas internas no tienen una sentencia, lo que agrava la crisis del sistema judicial.

“Las cárceles están llenas de jóvenes y de mujeres que en un más de un 60% no tienen una sentencia y siguen en la prisión porque no ha sido el sistema judicial capaz de generarles una alternativa”, comentó.

La legisladora detalló que la propuesta de MC es reformular en la Constitución el carácter de la prisión preventiva oficiosa para que no se contravenga con el Artículo Primero de la Constitución, lo que permitiría alinear los textos de la SCJN y de la Carta Magna.

Además, pidió a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) priorizar el tema, ya que fue pospuesto por los ministros salientes.