“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las cifras del segundo trimestre de inversión Extranjera Directa 2025.

Es una cifra “histórica la inversión Extranjera Directa en México”, por lo que celebró los números como “una buena noticia que me mandó ayer la Secretaría de Economía”.

Al inicio de su conferencia en Palacio Nacional indicó que son 34 mil 265 millones de dólares 2025, lo cual supera los 31 mil 096 de 2024 que ya había sido récord y ahora es prácticamente más del doble de 2017.

Agregó que esa idea de “que si aumentaban los salarios iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo que si los trabajadores ganaban más no iba a haber inversión porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.

Estas cifras, indicó, demuestran “que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay, no hay inflación. Así que el modelo de la 4t no solamente disminuye la pobreza sino también genera inversión”.