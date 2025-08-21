Sheinbaum anuncia plan de producción nacional de carne

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano apuesta a la producción de carne para consumo nacional, mediante el Plan México, ante el cierre de la frontera para el paso del ganado que mantiene Estados Unidos desde hace meses, con apenas unas horas en que se había logrado una reapertura que, finalmente, se reanudó.

“Es un proyecto muy bueno, estamos terminándolo. Yo creo que lo vamos a ir a informar allá a los estados. Iniciamos con Sonora, Coahuila y Durango, estados productores para exportación también son Chihuahua y Tamaulipas, ya en una segunda etapa los vamos a incorporar. Y el objetivo es el Plan México, que es la producción nacional”.

La mandataria federal dijo que se trata de “un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne y ya lo vamos a presentar en cuanto esté listo, tiene que ver con... más ahora que está cerrada la frontera todavía”.

En ese punto expuso que hay muchos avances en las pláticas con el gobierno de Estados Unidos, entre ellos, “hay un acuerdo de qué es lo que se tiene que cumplir porque antes, parecía muy subjetivo que cierren la frontera y bajo qué indicadores se abre o no, ahora ya hay un acuerdo técnico de bajo qué indicadores debe abrirse o no”.

Su gobierno, dijo, está enfocado también en controlar esta plaga que es muy dañina, para lo cual se avanzó en los indicadores técnicos.

“Más allá de que se abra la frontera para la exportación de ganado el proyecto tiene que ver con la producción de carne en México es muy buen proyecto y están las asociaciones de ganaderos”, porque también se busca que los pequeños productores se beneficien, pero pidió esperar a que se haga la presentación pública, que podría ser en los estados donde iniciarán.

La noche de este miércoles, la jefa del Ejecutivo informó sobre una reunión en “Palacio Nacional con los gobernadores de Sonora, @AlfonsoDurazo; Coahuila, @manolojim; y Durango, @EVillegasV, así como asociaciones de ganaderos de estas entidades; acordamos un programa especial de apoyo con el propósito de afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera. Fortalecemos el Plan México”.