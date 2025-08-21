Sheinbaum defendió a Genaro Lozano: “Él nos apoyó de muchas maneras”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Él nos apoyó al final en mucho, de muchas maneras”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su consideración para nombrar a Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

En un comentario muy limitado, la mandataria federal habló ante los señalamientos de la falta de experiencia en cuanto al servicio exterior mexicano que tiene el columnista.

“Es un experto en Relaciones Internacionales, él aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT ha sido activista en ese sentido”, después recordó que Lozano les ayudó mucho, aunque no mencionó en qué aspectos.

“Ayer decían es que es de Televisa, sí trabajó en Televisa. Él se salió de Televisa hace ya un rato. Y consideré que era una buena opción”.

También criticó los señalamientos legisladores en torno a este nombramiento:

“Por cierto ayer Margarita Zavala estaba muy molesta, pero no pudo decir por qué. En su participación no se pudo entender por qué”, aunque la presidenta tampoco expuso su percepción sobre las razones que pudo tener la panista. “Dice el servicio exterior es imparcial, no, representa a México el embajador, embajadora”, concluyó.