Calendaro SEP: ¿Hay clases el 1 de septiembre por el Primer Informe de Sheinbaum?

¿Dudas sobre el regreso a clases? El inicio del ciclo escolar está programado para el 1 de septiembre.. Foto: Cuartoscuro / Carolina Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 para la educación básica iniciará el lunes 1 de septiembre. La fecha se mantiene sin alteraciones a pesar de coincidir con la presentación del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión y visitas para mascotas: la nueva realidad de los divorcios en CDMX

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, publicado por la SEP, las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, comenzarán sus actividades en la fecha establecida. Dicho calendario establece 185 días de clases para este ciclo lectivo.

La dependencia federal precisó, a través del boletín 177 con fecha del 9 de junio de 2025, que el inicio de clases será el 1 de septiembre de 2025 y el ciclo concluirá el 15 de julio de 2026.

La coincidencia de la fecha con el acto protocolario del informe presidencial generó preguntas entre padres de familia y personal docente sobre una posible suspensión de actividades. Sin embargo, el 1 de septiembre no está contemplado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el 1 de septiembre?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los días de descanso obligatorio para todos los trabajadores en México. Estas fechas son de observancia nacional y deben ser remuneradas.

TE PUEDE INTERESAR: Temporada de frentes fríos 2025–2026: ¿Qué estados serán los más afectados?

Además de las fechas fijas y conmemorativas que se presentan a continuación, la ley también contempla como día de descanso obligatorio aquel que determinen las leyes federales y locales electorales para la realización de jornadas electorales ordinarias.

1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. El primer lunes de febrero: En conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 (5 de febrero).

En conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 (5 de febrero). El tercer lunes de marzo: En conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

En conmemoración del natalicio de Benito Juárez (21 de marzo). 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 16 de septiembre: Aniversario del inicio de la Independencia de México.

Aniversario del inicio de la Independencia de México. El tercer lunes de noviembre: En conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre).

En conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre). 1 de octubre de cada seis años: Cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 25 de diciembre: Navidad.

Por lo tanto, las actividades laborales y escolares en el país se desarrollarán de manera regular durante el 1 de septiembre de 2025.

¿Cómo será el primer informe de gobierno?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 1 de septiembre entregará su informe por escrito al Congreso de la Unión y ofrecerá un mensaje desde Palacio Nacional.

Adicionalmente, la mandataria informó que el 1 de octubre, fecha en la que se cumple un año del inicio de su gestión, encabezará un evento público en el Zócalo de la Ciudad de México.

“El informe, pues por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1 de octubre, entonces al acto público, ya grande al que vamos a invitar a todo el que quiera venir, ya lo haríamos en octubre”, declaró la presidenta en un encuentro con medios de comunicación el 21 de agosto de 2025.

Este formato separa el acto constitucional de entrega del informe de un evento masivo con la ciudadanía.

Días de suspensión de clases en el ciclo escolar 2025-2026

El calendario de la SEP para el ciclo 2025-2026 sí contempla suspensiones de labores docentes en otras fechas. Los días de descanso obligatorio para los estudiantes durante el resto del año 2025 incluyen el 16 de septiembre y el 17 de noviembre.

También se establecen ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) a lo largo del ciclo, las cuales implican la suspensión de clases para los alumnos. La primera de estas sesiones está programada para el viernes 26 de septiembre de 2025.

Los periodos vacacionales establecidos en el calendario oficial son del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026 para las vacaciones de invierno, y del 30 de marzo al 13 de abril de 2026 para el periodo de Semana Santa.