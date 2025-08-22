Consejo Nacional de Nueva Derecha critica designación de Genaro Lozano como embajador en Italia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia desató críticas desde la derecha conservadora: en una carta abierta a la ministra del país europeo, Giorgia Meloni, líderes del Consejo Nacional de Nueva Derecha calificaron el nombramiento como una ‘provocación ideológica’ y advirtieron que el perfil del analista político no representa a la diplomacia profesional.

En el documento, firmado por Raúl Tortolero, presidente del Consejo de corte político-religioso, y Daniel Echeverría, líder de la Comisión de Economía y Propiedad Privada, se señala que la designación “no fortalece la relación bilateral” entre México e Italia y, por el contrario, representa una clara “provocación política y confrontación ideológica”.

Los firmantes calificaron a Lozano como un “activista woke mediático” vinculado con Morena y con la presidenta Claudia Sheinbaum, además de recordar su participación en el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Argumentaron que su trayectoria no está vinculada con la carrera diplomática ni con la defensa de intereses nacionales en el exterior, sino con “una lucha ideológica progresista”.

La misiva acusa que Lozano ha promovido posturas “contrarias a los valores que el gobierno de Italia defiende en materia de familia, educación y soberanía cultural”, entre ellas lo señalaron por una “cuestionable educación sexual” y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+: “Líneas que pueden percibirse como cercanas al supremacismo arcoíris, y contra la legítima defensa propia del Estado de Israel”.

“Un embajador debe ser un puente entre naciones, no un emisario de agendas internas que generan tensiones innecesarias y división en el ámbito internacional”, señala la carta, en la que piden tanto al Senado mexicano como al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia reconsiderar el nombramiento.

Finalmente, el texto expresa respaldo a Meloni, a quien reconocen por la “defensa de los valores fundacionales de Occidente”.

Tortolero compartió a Proceso: “No es odio, no es hate contra Genaro Lozano, para nada, sino que simplemente no tiene el perfil adecuado para un encargo internacional que tiene que ver con representar de la mejor manera a los mexicanos en Italia, y establecer una relación de amistad entre ambos pueblos”.

El representante conservador agregó: “Lozano se tira al suelo con el victimismo de homosexual al que tanto jugo le ha sacado, y tras el que esconde que es un provocador, algo sumamente contrario al régimen de Meloni. Basta ver sus fotos como "modelo queer" para saber lo que una conservadora como Giorgia Meloni podría pensar de él”.