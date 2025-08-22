SAT: ¿Debes pagar impuestos por una herencia? Lo que necesitas saber

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece directrices claras sobre la tributación de herencias en México.. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece regulaciones claras sobre el tratamiento fiscal de las herencias en México. De acuerdo con la legislación vigente, la recepción de una herencia puede generar obligaciones tributarias para los beneficiarios. Es fundamental que los herederos conozcan estas obligaciones para evitar posibles sanciones y cumplir con la ley.

¿Quiénes deben pagar impuestos por herencias?

Según el SAT, los beneficiarios de una herencia deben considerar el pago de impuestos. Esto incluye a todas las personas físicas que reciben bienes o derechos como resultado de un fallecimiento. Es importante destacar que el tipo de bienes heredados, como inmuebles, inversiones o efectivo, determinará la forma en que se calcularán y pagarán los impuestos correspondientes.

¿Cómo se calculan los impuestos sobre herencias?

El cálculo de los impuestos sobre herencias se basa en el valor de los bienes recibidos y en la legislación fiscal vigente. Generalmente, el impuesto a pagar se determina aplicando una tasa sobre el valor total de la herencia, después de deducir ciertas cantidades permitidas por la ley. El SAT proporciona herramientas y guías para facilitar este cálculo, aunque en algunos casos puede ser necesario el apoyo de un asesor fiscal.

¿Qué impuestos se deben pagar por herencias?

Los impuestos que se deben pagar por herencias pueden variar dependiendo del tipo de bienes heredados y de la legislación estatal. En términos generales, los impuestos más comunes son:

Impuesto sobre la Renta (ISR) : Aplicable a los ingresos obtenidos por la venta de bienes heredados, como inmuebles o inversiones.

: Aplicable a los ingresos obtenidos por la venta de bienes heredados, como inmuebles o inversiones. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI): En algunos estados, se aplica este impuesto a la adquisición de inmuebles por herencia.

Es importante verificar la legislación estatal y federal para determinar los impuestos específicos aplicables en cada caso.

¿Cómo se declaran las herencias ante el SAT?

La declaración de herencias ante el SAT se realiza a través de la declaración anual de impuestos, o mediante declaraciones complementarias, dependiendo de la situación específica del contribuyente. Es fundamental presentar la declaración en tiempo y forma, incluyendo toda la información requerida sobre los bienes heredados y los impuestos correspondientes. El SAT pone a disposición de los contribuyentes diferentes medios para presentar estas declaraciones, incluyendo plataformas en línea y oficinas de atención al contribuyente.

¿Qué pasa si no se declaran las herencias?

No declarar una herencia o no pagar los impuestos correspondientes puede resultar en sanciones por parte del SAT. Estas sanciones pueden incluir multas, recargos e incluso la imposibilidad de disponer legalmente de los bienes heredados. Es fundamental cumplir con las obligaciones fiscales para evitar problemas legales y financieros.

La importancia de la asesoría profesional

Dada la complejidad de las regulaciones fiscales y los diferentes tipos de bienes que pueden ser heredados, es recomendable buscar asesoría profesional en materia fiscal. Un asesor fiscal puede ayudar a los herederos a entender sus obligaciones, calcular los impuestos correctamente y presentar las declaraciones correspondientes en tiempo y forma. Además, puede ofrecer estrategias para optimizar el pago de impuestos y evitar posibles contingencias fiscales.