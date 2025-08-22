Sheinbaum descarta bombardeo de EU y dice que nadie “se atrevería a violar nuestra soberanía”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum negó cualquier posibilidad de que Estados Unidos bombardee territorio mexicano para atacar a los grupos criminales.

“No, México es un país libre, independiente y soberano y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía, no es como antes”, expresó al final de su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria federal añadió: “México tiene mucha fuerza nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos como gobierno del pueblo e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir”.

Remató con un mensaje para el gobierno de Donald Trump tras las amenazas que ha expresado en los últimos días:

“Y como dije: cualquier intento tenemos el himno nacional: un soldado en cada hijo te dio. El otro día dije soldado o soldada y me dijeron ´está usted violando la letra del himno nacional´”.

Hace unas horas, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, no descartó que pudiera darse un bombardeo contra cárteles del narcotráfico en México, aunque la decisión final está en manos del presidente republicano.