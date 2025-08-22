Sheinbaum sobre Calica: Explotación de mina no es opción; se negocia desarrollo turístico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De no lograr un acuerdo hasta el último intento entre el gobierno mexicano y Vulcan Materials Company, sobre Calica, la última palabra la tendrá un panel internacional, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

En mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición de Calica con la que buscó que el máximo tribunal resolviera el pleito por las clausuras que le impuso el gobierno federal en 2022, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La empresa busca le retiren las clausuras que pusieron freno a la extracción de material pétreo, el uso del puerto de Punta Venado y el permiso de exportación de productos.

“Obviamente que se siga explotando la mina no es opción. ¿Qué opciones se están planteando como una posible alternativa? Que ese espacio pudiera tener un desarrollo turístico de bajo impacto”, dijo la presidenta en su conferencia.

Sin embargo, dado que ese terreno es propiedad de Vulcan Materials Company, por acción de anteriores gobiernos, esa empresa de Estados Unidos tendría la posibilidad de desarrollarlo, pero todo se trabaja con Semarnat.

“Como medidas alternas ellos aparte tienen el puerto. Entonces están buscando medidas alternas que no tengan que ver con la explotación de la mina que es estén dentro del área de manejo del área natural protegida y que ellos pueden seguir usufructuando esa tierra, pero de una manera completamente distinta como una alternativa”, indicó.

“Se está evaluando todo ello, obviamente hay que ponerlo a consideración de las comunidades en su momento y lo está evaluando Semarnat para ver si se puede llegar a un acuerdo y no esperar al último del panel”, reiteró la mandataria federal.